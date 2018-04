Gelebter Natur- und Vogelschutz

Kürzlich hielt der Natur- und Vogelschutzverein Wangen bei Olten seine 53. Generalversammlung im Restaurant Café M. ab. Präsidentin Verena Schenk-Leu erzählte spannend und mit viel Begeisterung von den vielfältigen Aktivitäten und Ereignissen des letzten Vereinsjahres. In unser Naturschutzgebiet Huppergrube wurde wiederum viel Zeit und Arbeit investiert. Während insgesamt 103 Arbeitsstunden wurden Weiher und Bachlauf gereinigt, Wiesen gemäht, Neophyten gerodet, Ast- und Steinhaufen aufgeschichtet, Stockausschläge gemacht, Abfall eingesammelt und Vieles mehr. Die stürmische Burglind war zum Glück gelinde. Und Dank Tatkraft und Herzblut von Georg Mittner waren die entstandenen Schäden schnell behoben. Schwieriger beizukommen war den wuchernden Brennnesseln und Brombeeren, die offene Lebensräume grossflächig vereinnahmen. Bei der Beseitigung wurden wir heuer von ein paar gefrässigen und unzimperlichen Ziegen unterstützt. Glögglifrosch und Co bedankten sich mit unverwechselbaren Rufen.

Auch sonst war der Verein wiederum sehr aktiv. Der alljährliche Stand am Frühlingsmarkt in Wangen oder die Brutkontrolle der mittlerweile auf der roten Liste stehenden Mehlschwalbe gehörten ebenso dazu wie die Organisation des Zugvogeltages gemeinsam mit dem Natur- und Vogelschutzverein Hägendorf/Rickenbach. Lebhafte Exkursionen mit Pascal Jäggi ermöglichten uns viele eindrückliche Begegnungen in der Natur mit Zwei- und Vierbeinern, mit und ohne Federn. Mehr sei hier nicht verraten. Auch die Mauerseglerkolonie machte dieses Jahr viel Freude. Die Vögel nutzten die guten Wetterbedingungen. Wir konnten zusammen mit Daniel Peyer und rund 40 interessierten grossen und kleinen Besuchern sage und schreibe 85 Jungvögeln dieser charismatischen Luftakrobaten beringen. Ein neuer Rekord!

Der ordentliche Kassa- und Revisorenbericht sowie Budget und Jahresplanung gehörten natürlich auch dazu. Nach dieser doch eher trockenen Materie stellte uns Kathrin Wyss zum Abschluss den Wanderfalken vor. Er ist Vogel des Jahres 2018 und mit rund 300km/h das schnellste Tier der Welt.

Unser aktuelles Jahresprogramm beinhaltet wiederum attraktive und abwechslungsreiche Anlässe rund um und in der Natur. Alle, die gerne mit uns unterwegs sein oder sich für die Anliegen des Natur- und Vogelschutzes engagieren möchten, sind herzlich willkommen. Die nächste Gelegenheit dazu ist die Exkursion anlässlich des Festivals der Natur am 26. Mai. Näheres dazu auf unserer Homepage www. nvv-wangenbo.ch.