Ein geselliger Höhepunkt im jahreslauf der SAC-Senioren ist die Geburtstagsfeier in Gretzenbach. Der Anlass erfreut sich grosser Beliebtheit, wie sich dieses Jahr wieder zeigte, denn über 90 Senioren und Seniorinnen fanden den Weg ins Waldhaus. Gut die Hälfte wanderte von Aarau über Roggenhausen mit Kaffeehalt nach Gretzenbach, die andern - die teilweise nicht mehr so gut zu Fuss sind – fuhren direkt zum Waldhaus. Da war vom Wirteteam unter der kompetenten Leitung von Jules Strub der Apéro hergerichtet, den alle gerne genossen und alte Kameraden und Kameradinnen begrüssten. Höhepunkt des Anlasses ist der Fototermin, damit alle sehen können, wer denn einen runde und halbrunden Geburtstag feiert. Die beiden Aeltesten sind 90 Jahre alt. Das schmackhafte Mittagessen – von den Jubilaren gespendet – schmeckte wie immer ausgezeichnet. Der gut besuchte Anlass bietet immer eine beliebte Gelegenheit zum Austausch von Erinnerungen an gute Kameradschaft und schöne Bergerlebnisse.

Brigitta Köhl