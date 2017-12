Im Januar 2015 würde mit sehr viel Zuspruch die Wohnbaugenossenschaft Hirschen Mandach gegründet und kann auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Seit der Fertigstellung der 4 Wohnungen sind alle vermietet, ebenso die 8 Lager-und Bastelräume, welche in dem ehemaligen Kuhstall und Scheune erstellt wurden.

Es wird immer wieder Mieterwechsel geben in den Jugendlichen Wohnungen, das ist sich der Vorstand der Wohnbaugenossenschaft bewusst, bis jetzt konnten diese nahtlos wiedervermietet werden.

Bis jetzt zählt die Wohnbaugenossenschaft 125 Mitglieder, welche Anteilscheine und Darlehen in der Höhe von sagenhaften FR. 900‘000.00 gezeichnet haben. Das darf für das kleine Dorf Mandach als sehr grosser Erfolg angeschaut werden. Es zeigt auch, wie breit abgestützt die Idee das Gasthaus Hirschen Mandach ist und der Hauptzweck in den Statuten „die langfristige Sicherung des Erhalts des Gasthauses Hirschen in Mandach. Das Gasthaus soll Treffpunkt für alle Bevölkerungskreise sein, um das soziale Leben im Dorf zu erhalten“ absolut gerecht zu werden.

Dank der Vollvermietung ist die Wohnbaugenossenschaft Hirschen Mandach finanziell gut unterwegs und kann wie auch im zweiten Jahr schwarze Zahlen schreiben. Das beweist, dass der Grundgedanken stimmt und die Wohnbaugenossenschaft sich selber trägt. Es sind nach wie vor interessierte Mitglieder willkommen, die sich am Hirschen beteiligen möchten, um gemeinsam etwas Gutes für die Allgemeinheit zu erreichen.

Im Gasthaus selber dürfe es am Abend zum Essen noch etwas mehr Gäste haben und am Nachmittag dürfte auch noch mehr Bewegung sein. Ab Januar 2018 wird die Küche mit zusätzlicher Kapazität die Menükarte anpassen. Neu gibt es eine Karte mit vielen Röstivariationen, mehr Gerichte mit Rindfleisch und eine grössere Vegi-Karte. Zudem werden saisonale Gerichte wie Spargeln, Pasta, Risotto, Raclette und Fonduewochen angeboten.

Das Gasthaus Hirschen darf zweimal die Woche den Mittagstisch der Gemeinde Mettauertal in Etzgen beliefern. Auf Wunsch kann man in Mandach auch den Heimlieferdienst nutzen und fixfertige Menüs nach Hause liefern lassen.

„Stubete und Spielnachmittage“

Sehr bewährt hat sich die „Stubete“, die mehrheitlich jeden ersten Freitagabend des Monats stattfindet. Ob Jodlerclub, Panflöten- Ensemble, Dorfmusik, oder Handörgeler, alle vermochten ein gut gefülltes Haus und stets gute Laune zu verbreiten. Ab 2018 wird auch an fast jedem dritten Sonntagnachmittag im Monat eine „Stubete“ durchgeführt, damit auch die ältere Besucher, welche am Abend nicht mehr auswärts gehen, berücksichtigt werden.

Jeweils am letzten Mittwoch des Monats wird ein Kindernachmittag ins Leben gerufen. Da wird Ggespielt, gebastelt und Geschichten zugehört. Um das Gasthaus an den Nachmittagen etwas mehr zu beleben wird jeden Freitag ein Spielnachmittag eingeführt, an dem man zum Beispiel jassen, Eile mit Weile, oder Monpoly spielen kann. Jeden Mittwochnachmittag, ausser den letzten des Monats, werden Infoanlässe, Zithermusik, Filme angeboten.

Das Gasthaus ist täglich ausser montags geöffnet. Der Vorstand der Wohnbaugenossenschaft und auch das ganze Hirschen Team freuen sich auf diesen neuen Wind.