Ganztagesausflug der Frauengemeinschaft und Landfrauen Lostorf

Ende Juni trafen sich bei idealem Reisewetter 36 Frauen zum gemeinsamen Vereinsausflug der Frauengemeinschaft und der Landfrauen Lostorf. Über Lostorf , Aarau, Wallisellen ging es bis Kemptal. Auf einem schönen Hochplateau oberhalb, gab es einen Kaffeehalt im Golfrestaurant Rossberg. Die nahen alten, hohen Lindenbäume dufteten herrlich und die gepflegte Anlage liess beinahe Ferienfeeling aufkommen. Weiter ging die Fahrt nach Bischofszell. Unsere Befürchtung war unbegründet, wir erreichten die Rosenstadt im Thurgau ohne den üblichen Morgenstau. Nach der Ankunft konnten wir uns kurz umschauen, um sich dann wieder zum gemeinsamen Mittagessen zu treffen. Nach dem Dessert war dann kein Halten mehr, alle wollten los und die Ausstellung erkunden .In kleinen Gruppen oder auch alleine war man unterwegs. Vorbei am alten Rathaus mit seinem goldenen, filigranem Geländer und Balkon spazierte man durch die Gasse, erkundete auch die kleinen Läden, kaum grösser als ein Wohnzimmer mit speziellen Trouvaillen. Rosen, Rosen, Rosen in allen Formen, Farben, Sorten. Jeder Platz und der Park mit Rosen und andern Blumen schön arrangiert und geschmückt. Einfach alles war zu haben, was es für einen gepflegten Garten gibt. Auch gibt es nicht nur den altbekannten Rosensirup, sie werden zu Seife, Schampoo, Rosenzucker, Bier und zum Kochen verarbeitet und noch vielem mehr. Auch die Rosenglace schmeckte gut. Weiter fuhren wir über Gossau, Herisau mit klarem Blick ins Alpsteingebirge auf den Säntis, nach Lichtensteig, in den Kägi Shop. So viele verschiedene Kägi-Fret Sorten, zum Glück hatte es Dosen mit Versucherli, auch neue Sorten mussten zuerst probiert werden, ob alle ein Hit werden, wie das originale? Alle kauften ein und verliessen den Laden mit vollen Taschen. Unser Chauffeur fuhr uns über den Hirzel, Baar, Emmen mit Blick auf Pilatus ohne Abendstau nach Lostorf zurück. Danke der Organisatorin Monika Renggli für den schönen Ausflug und allen Frauen, die mitkommen, damit wir solche Reisen auch durchführen können.

Jolanda Renggli Bachstrasse 10 4654 Lostorf