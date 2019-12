Gäuer Chlauslauf mit neuer Strecke

Mehr als 200 Läuferinnen und Läufer starteten anlässlich des 28. Chlauslaufs am letzten November-Samstag 2019 – eine Woche früher als bis anhin – in Härkingen. Weder bei Schnee wie vor zwei Jahren, noch bei Sturm wie im vergangenen Jahr, sondern bei trockenen 7 Grad plus liefen 59 Frauen und 145 Männer die neue, sehr abwechslungsreiche Strecke, die grösstenteils über Naturstrassen durch den Wald verläuft. 5.35 km misst die neue Distanz sowie 60 Höhenmeter. Wer in der Hauptkategorie startete, lief die Strecke zweimal. Thomas Studer, der Chlauslauf-Verantwortliche der LSG durfte für diesen Anlass von vielen Seiten sehr positive Rückmeldungen entgegennehmen und ist motiviert für die nächste Durchführung. Der Chlauslauf 2020 findet am Samstag, 28.11.2020 statt.

Lucia Isenmann