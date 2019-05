Die Future Band blickt mit Stolz auf zwei erfolgreiche Jugendmusikwettbewerbe zurück.

Am Samstag 18. Mai erspielte sich die Band neben mehreren Spezialpreisen den Sieg in der Kategorie 1 bei 7 Teilnehmenden am Jugendmusikblaspreis in Laufen.

Am Sonntag 26. Mai erreichte die Band bei 11 Teilnehmenden mit nur einem Punkt Rückstand den 3. Platz am Jugendmusikwettbewerb in Aedermannsdorf. Die beiden 1. Plätze gingen an die Heimband, der Jugendbrassband Aedermannsdorf und Young Concert Band Oensingen-Kestenholz.

Der Spezialpreis für das Originellste Stück (Umsetzung) durfte die Future Band entgegen nehmen.

Wir gratulieren den Jugendlichen sowie dem Dirigenten Roger Leoni für die tollen Leistungen und wünschen ihnen im September viel Erfolg am eidgenössischen Jugendmusikfest in Burgdorf.