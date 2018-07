Die Sommerferien haben begonnen und so auch die vielen tollen Aktivitäten, für die sich Kinder beim Ferienspass Frick anmelden konnten. Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln mit einem Angebot: „Fussballfieber in der Bibliothek“.

Wenn die grossen Fussballnationen an der WM um den Sieg kämpfen, fiebert man auch in der Bibliothek mit. Das Bibliotheksteam entführte die angemeldeten Ferienspasskinder auf verschiedene Weise in die Welt des Fussballs.

Mit dem Song „Chum bring en hei“ wurde die Gruppe begrüsst und gegenseitig vorgestellt. In drei verschiedenen spannenden oder lustigen Geschichten ging es dann einerseits um das Gefühlsleben eines Fussballs während eines Spiels, über das geheime Leben der lustigen kleinen „Wusello“ in Fussbällen oder über ein Glücksbringer-Trikot.

Für die letzten WM-Spiele konnten sich die Schüler dann Fussball-Trikot-Röhrli basteln, die sie zusammen mit passendem Motiv-Becher und Teller mitnehmen durften. Nach einer kleinen Stärkung mit Zopfteig-Fussbällen und Schoggistängeli zum Znüni begannen dann verschiedene Fussballspiele wie Zielschiessen, Fussball-Kegeln, Ballon-Kopfball oder Tischfussball mit Pingpongball-Blasen.

Wie ein Spiel mit Verlängerung war dann der Morgen nach zwei Stunden rasch vorbei und die Fussballkinder durften ein paar schöne Erinnerungen wie farbwechselnder Fussball, Fussballbleistift usw. mit nach Hause nehmen.

Das Bibliotheksteam wünscht allen schöne Sommerferien und hofft, dass die Ferienspasskinder mit ihren Fansachen noch auf letzte spannende WM-Spiele anstossen können.

(www.bibliothek-eiken.ch)