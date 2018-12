Einer der vielen Vereine des Kantons Solothurn ist der FC Boswil. Der Verein wurde 1949 gegründet. Der FC Boswil ist bemüht den Zuschauern attraktiven Fussball zu bieten. Trainiert wird auf dem Sportplatz Widi und die Spiele werden auch dort ausgetragen.

Wir haben ein tolles Clubhaus, das neu renoviert wurde. Ausserdem wird man darin gut bekocht und bedient.

Für die Organisation und Instandhaltung des Vereines sorgen kompetente Vorstandsmitglieder und gut ausgebildete Trainer, die ihre Mannschaft ständig fördern und zu Erfolgen führen.

Mannschaften

Aktuell spielen 6 Aktive Mannschaften: Herren 1 in der 4. Liga; Herren 2 in der 5. Liga; Frauen in der 3. Liga; Senioren; Veteranen; Superveteranen

Im Nachwuchs spielen die: Juniorinnen B; Junioren Ca; Junioren Cb; Junioren Da; Junioren Db

Die ganz Kleinen spielen in der: Junioren Ea; Junioren Eb; Junioren F

Erfahrungen eines Fussballspielers vom FC Boswil

Ich spiele schon seit sehr vielen Jahren beim FC Boswil. Der Grund, weshalb ich bei diesem Verein spiele ist, dass viele meiner Freunde in diesem Verein auch tätig sind. Als ich noch in der Jugendabteilung spielte, hatten wir immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, die mich dazu brachten, nicht mehr aufzuhören Fussball zu spielen. Der FC Boswil ist für mich ein sehr guter Verein, weil die jungen Spieler immer mehr gefordert werden und klasse Wetten mit Handicap gesetzt werden können. Sie bekommen zum Beispiel die Chance bei der 1. Mannschaft oder 2. Mannschaft mitzuspielen. Ich selber durfte diese Erfahrung auch machen.