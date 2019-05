Männerturnverein Derendingen

Die Wetterprognose für das Wochenende vom 18./19. Mai versprach eigentlich gar nichts Gutes. Umso erfreulicher zeigte sich die Lage dann am Sonntagmorgen. Die für den ganzen Tag vorausgesagten 2-5 Minuten Sonnenscheindauer wurden bereits bei der Besammlung der 26 Wanderlustigen mehr als erreicht.

Der Männerturnverein Derendingen hat sich die körperliche Ertüchtigung seiner Mitglieder bei Spiel und Sport auf die Fahne geschrieben. Dafür trifft man sich jeweils am Donnerstagabend für zwei Stunden, im Moment noch in der alten, später in der neuen Turnhalle. Einen wichtigen Stellenwert nimmt aber nach wie vor das Wandern ein. Mit der Frühlingswanderung wird immer im Mai die Saison eröffnet.

Entlang der Oesch, der Fluss war unterwegs auch Thema von Informationen, führte der Weg über Oekingen und vorbei am mittelalterlichen Turm von Halten zu einer Kneippstelle am Bach oberhalb Recherswil. Ein paar Unentwegte genossen in der Oesch ein erfrischendes Fussbad. Getreu dem Motto: „Keine Wanderung ohne gemütlichen Apérohalt“ genehmigten wir uns dort einen Schluck Weisswein und dazu ein feines Stück Speckzopf, gespendet von Gönnerin Lydia. Schon bald erreichten wir das schmucke Bauerndorf Willadingen, wo wir im Restaurant Frohsinn, bekannt auch unter dem Namen Pintli, vom Wirtepaar herzlich empfangen und mit einem feinen Mittagessen verwöhnt wurden. Zu den Wanderern gesellten sich dort auch ein paar Kolleginnen, die mit ihren Fahrrädern anreisten und unterwegs für die Vorbereitung des Aperitifs besorgt waren.

Bei schönstem Sonnenschein machten wir uns schon bald auf den Heimweg. Einige Wanderlustige, die am Morgen ihr Soll bereits erfüllt hatten, reisten ab Recherswil mit dem Bus zurück nach Derendingen, betrug doch die zurückgelegte Gesamtdistanz rund 25 Kilometer. Allen, die zum guten Gelingen des Anlasses beigetragen haben, gilt ein herzliches Dankeschön. Die Idee, unsere engere Heimat wandernd zu erkunden, fand bei allen Beteiligten guten Anklang.

Als nächstes steht am 16. Juni eine Velotour, zusammen mit der Frauenturngruppe, auf dem Programm. Ziel ist der Flugplatz Bleienbach, wo wir u.a. das Fliegermuseum besuchen werden.

von Markus Kofmehl, Derendingen