Brugg: Frühlingskonzert des chor.02, Region Brugg, in der Kirche Umiken mit dem Titel "Meins Herzens Schöne".

Der chor.02 bereitet sich seit Monaten mit Begeisterung für das Konzert von Sonntag, 15. März 2020 um 16.00 Uhr in der Kirche Umiken vor. Musikalisch werden Saphira Burchia (Saxophon) und Barbara Wyss (E-Piano) den Anlass begleiten. Man darf auf ein vielfältiges Programm gespannt sein.

Der gemischte Chor.02 der Region Brugg, unter der bewährten Leitung von Christine Pellegrini, pflegt ein breit gefächertes Liedgut. Am Konzert vom 15. März wird ein bunter Liederstrauss in einem fröhlichen Konzert vorgetragen. Dieser umfasst Volkstümliches wie zum Beispiel: "Das Lieben bringt gross Freud", "Wach auf meins Herzens Schöne" oder "Horch, was kommt von draussen rein"; Besinnliches wie "You are the light".

Die beiden Instrumentalistinnen werden uns musikalisch mit Beiträgen wie z.B. "Chanson à Bercer" von Eugène Bozza oder "Over the Rainbow" von Harald Arlen/E.Y. Harburg beglücken.

Es ist uns eine Freude, am 15. März in der Kirche Umiken mit einem interessierten Publikum einen fröhlichen Frühlingsabend mit gehaltvollem Liedgut und Instrumentalmusik verbringen zu dürfen!

Eintritt frei. Kollekte.

Das Parkplatzangebot ist nur sehr beschränkt. Bitte öV benutzen.

Reini Bertschi