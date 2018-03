Im Freien liessen die kalten Temperaturen der zweiten Kältewelle noch absolut keine Frühlingsstimmung aufkommen. Doch schon die ersten Töne der Musikantinnen und Musikanten in der Mehrzweckhalle erwärmten die Gefühle der zahlreichen Zuhörer beim Frühlingskonzert der Musikschule in Lohn-Ammannsegg.

Mit grosser Spielfreude, aber immer konzentriert, zeigten die jungen Künstler ihr Können. Das Üben hatte sich gelohnt und die Vorträge wurden jeweils mit grossem Applaus verdankt. Es ist erstaunlich wie vielfältig das Angebot der Musikschule ist. Vom Kurs der Grundschule mit ihrer Steckennummer bis zu den verschiedenen Blas- und Streichinstrumenten und der Teilnahme an der Schülerband kann an der Musikschule alles gelernt werden, was man sich wünschen kann. Sogar das Schwyzerörgeli und das Akkordeon hatten beim Konzert ihren Auftritt.

Schulleiter Daniel Schütz betonte denn auch die positiven Aspekte des Musizierens und dankte allen Mitwirkenden Schülern und Musiklehrkräften für ihr grosses Engagement während des ganzen Jahres.

Zum Abschluss des Konzerts versammelten sich alle Mitwirkenden auf der Bühne und boten mit den Titelmelodien des Westerns „The Magnificent Seven“ und der Krimiserie „Hawaii 5-0“ einen tollen musikalischen Schlusspunkt.