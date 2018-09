Tolles vergangenes Wochenende des Fricktaler Radsportteams BNP-Costelo-StandCycle in Belgien und Frankreich

Sensationell: David Amsler mit Silbermedaille bei den USPE Europameisterschaften!!

David Amsler, aufgewachsen in Kaisten, gewann im Strassenrennen der USPE Europameisterschaften in Herentals/BEL sensationell die Silber Medaille, nachdem er am Samstag das Einzelzeitfahren trotz technischer Probleme auf dem 7. Rang beendete.

Das Strassenrennen war von einer 7-köpfigen Spitzengruppe geprägt die das Rennen im Sprint unter sich ausmachten vor dem heranbrausenden Feld. Amsler, der das ganze Rennen sehr aktiv und aufmerksam war, musste sich im Sprint um den Europameister-Titel dann nur von Profi Joshua Huppertz (GER/Team Lotto Kern-Haus) geschlagen geben!

Kevin Winter nach 2015 und 2016 erneute Einladung zum Chrono Champenois (FRA/UCI1.2)

Kevin Winter aus Kaisten beendete das renommierte Einzelzeitfahren Chrono Champenois über 34 Kilometer in Betheny/Reims auf dem feinen 16. Rang. Eine kurzfristige Startverschiebung aller Fahrer sowie von der UCI bemängelte Einstellung an seinem TT Rennrad zwei Minuten vor dem Start, was in Eile behoben wurde, machten sein Rennen nicht leichter. Trotz kurzfristig veränderter ungewohnter Aeroposition hat Kevin sein Ziel erreicht und seine Bestmarke auf der Strecke um fast 1`30“ Minuten verbessert. Gewonnen hat der dänische Profi Meister Martin Toft Madsen (DAN/BHS-Almeborg-Bornholm) vor U23 Weltmeister Mikkel Bjerg (DAN/Hagens-Berman-Axeon) und mehrfach Weltmeister und Olympiasieger Hamish Bond (NZL/New Zealand National Team).

Die Saison für das Team neigt sich dem Ende und bereits laufen die Vorbereitungen auf die Saison 2019. Aktuell umfasst der verpflichtete Kader für 2019 zehn Fahrer, mehrheitlich aus dem Fricktal:

David Amsler (SUI/Kaisten), Mario Fontana(SUI), Iwan Hasler (SUI/Gipf-Oberfrick), Stefan Rütimann (SUI/Leibstadt), Diego Schmid (SUI/Rheinsulz)), Manuel Schmid (SUI/Wittnau)), Cyrill Steinacher (SUI/Sulz), Andreas Wenk (SUI) und Kevin Winter (SUI/Kaisten), Philipp Zickert (GER/Schupfart)