Die Jodelgruppe „Edelwyss oberes Fricktal“ aus Wölflinswil/Oberhof trat dieses Jahr zum zweiten Mal eine eintägige Vereinsreise an. Unsere Reisegruppe, bestehend aus 14 Vereinsmitgliedern, traf sich an einem Samstagmorgen im Oktober auf dem Dorfplatz Wölflinswil und fuhr mit einem gemieteten Bus Richtung Berner Oberland. Unser Ziel: Das Freilichtmuseum Ballenberg!

Gleich nach unserer Ankunft teilten wir uns in Dreier- und Vierergruppen auf und absolvierten den Ballenberg-Parcours. Dabei galt es, 10 Aufgaben zu durchlaufen und möglichst viele Punkte zu sammeln. Neben diversen Wissensfragen über die ländliche Kultur der Schweiz hatten wir auch vier Aktiv-Posten zu bewältigen, bei welchen Teamgeist und Geschicklichkeit gefordert war. So übten wir uns im Schubkarren stossen, Holz zersägen, Ring werfen, sowie im Erraten von verschiedenen Teekräutern.

Nach dem Rangverlesen von diesem Plauschwettkampf ging es zum gemütlichen Teil über. Die Reisegruppe stärkte sich mit einem Picknick oder mit einem Mittagessen im Bergrestaurant. Anschliessend genossen wir den schönen Herbsttag und verbrachten den Nachmittag mit gemeinsamem Singen und Jodeln, Kartenspielen, sowie mit individuellem Erkunden des Freilichtmuseums Ballenberg.

Am frühen Abend kehrten wir mit dem Bus wieder ins Fricktal zurück. Unser letzter Halt war in einem Restaurant in Zeihen. Dort nahmen wir ein reichhaltiges Abendessen zu uns und liessen den gelungenen Tag in fröhlicher Stimmung ausklingen.