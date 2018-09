Bei strahlendem Sonnenschein begrüsste Jürg Bischof von der Bau- und Planungsabteilung der Gemeinde Wettingen eine stattliche SVP-Schar auf der Tägi-Baustelle. Er wusste seinen Gästen manch Spannendes über die Herausforderungen des Neubaus zu berichten. Im Anschluss an die Besichtigung begaben sich die Freunde und Mitglieder der SVP-Ortspartei Wettingen auf den Bauernhof von SVP-Einwohnerrat Stefan Meier wo bei feinem Wettiger Wein die Köstlichkeiten aus eigenem Anbau der Familie Meier genossen werden durften, während SVP-Einwohnerrat Thomas Wolf für die Gäste Leckeres grillierte. Die Teilnehmenden freuten sich an Speis und Trank in der tollen Umgebung bei guten Gesprächen.