Frenkendorf nimmt teil an der Austragung des Donnschtig-Jass am 2. August 2018!

Am 2. August 2018 jassen die Gemeinden Frenkendorf und Binningen in Graubünden um möglichst wenig Differenzpunkte. Der Gewinner darf eine Woche später die nächste Ausgabe des Donnschtig-Jass in seiner Gemeinde durchführen. Dies alles Live im Fernsehen auf SRF 1.

Mehr als 30 Personen jassten am Dienstag 10.04.2018 in der Egg für die Teilnahme am 02. August gegen Binningen. Bei den Gewinnern, welche an diesem Datum die Gemeinde Frenkendorf vertreten, finden sich auch bekannte Persönlichkeiten aus dem FC Frenkendorf:

Souveräner Jasskönig wurde Kurt Schwob (Supporter FC Frenkendorf) und als Vertreter der jüngeren Generation konnte sich unser Goalgetter bei den B-Junioren, Jonas Rosenthaler durchsetzen.

Der FC Frenkendorf gratuliert allen Teilnehmer zum guten Resultat bei der Ausscheidung und drückt ganz fest die Daumen, dass sich die Delegation gegen Binningen am 02. August durchsetzen kann.

Foto der Teilnehmer von links: Jonas Rosenthaler (bester Jugendlicher), Marlies Mathys (beste Frau), Kurt Blank (Ersatzjasser), Kurt Schwob (Jasskönig) und Thomas Hartmann (2. Platz)