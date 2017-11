Über 60 Nistkästen der Ornithologischen Gesellschaft Solothurn befinden sich allein im Stadtwald oberhalb des Bürgerspitals. Rund 20 weitere Kästen hängen auf Stadtgebiet in Parks und Alleen. Wie jedes Jahr sind am Samstag 18. November Freiwillige der OGS mit Leitern und Werkzeug ausgerückt, um die Nistkästen für die nächste Brutsaison zu reinigen und bei Bedarf zu reparieren. Dabei stellten sie fest, dass der grösste Teil der Brutgelegenheiten während des Sommers rege und meist für mehrere Bruten genutzt worden ist. Hauptsächlich sind es Meisen, die die Nistkästen besetzen. In einem Fall kam aber auch das liebevoll hergerichtete Nest einer Haselmaus zum Vorschein. Und bei einem älteren Nistkasten, der in der nächsten Saison ersetzt wird, hatte sich ein Specht über dem kleinen Einflugloch der Meisen für sich selbst einen zweiten, grösseren Eingang gezimmert. Der Unterhalt der städtischen Nistkästen wird von Walter Ferndriger koordiniert, der zusammen mit seiner Frau Caterina auch die von der Ornithologischen Gesellschaft betriebene Voliere auf der Chantierwiese betreut. Dank der genauen kartographischen Erfassung der Standorte konnten die Arbeiten zielgerichtet erledigt werden. Belohnt wurden die Helferinnen und Helfer mit einer währschaften Mahlzeit im Beizli der Kleintiersiedlung an der Brunngrabenstrasse. (mgt)