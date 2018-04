Frauenverein Kappel-Boningen

Pünktlich zur richtigen Jahreszeit trafen sich 15 modebewusste Frauen vom Frauenverein Kappel-Boningen im Modehaus Bernheim in Olten. In alle Ruhe die neuen tollen Looks zum Frühling/Sommer 2018 probieren und sich mit einem feinen Apéro Riche verwöhnen lassen, auf dies freuten sich alle. Auch an der fachkundigen, persönlichen Beratung der Modeberaterinnen fehlte es nicht. Herzlichen Dank an das Bernheim Team. Es war für uns alle ein toller Abend. FV Elsbeth Jäggi