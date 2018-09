Frauenriege SATUS Trimbach am Härzli

Punkt 07.15 Uhr trafen sich die Frauen am Bahnhof Olten gespannt wohin die Reise geht. Olten - Engelberg und mit der

Luftseilbahn nach Risti dort gab's bei angenehmen Temperaturen auf der Terrasse den ersehnten Kaffeehalt. Weiter ging's mit der Sesselibahn zur Bergstation Brunni. Der idyllische Härzlisee mit Kitzelpfad bietet "Nervenkitzel" für Körper und Seele. Also Schuhe ausziehen und die 220 m lange Strecke mit Wasser , Kiesel, Holzschnitzel usw. erleben am Schluss die lädierten Füsse im "Kitzeltopf" abkühlen. Anschliessend genossen wir den von Susi spendierten Apéro bevor wir den Abstieg nach Risti unter die Füsse nahmen. Mit Heisshunger genossen wir das Mittagessen im Rest. Ristis. Mit der Luftseilbahn ging's zur Talstation wo uns der Gratisbus auf Umwegen zum Bahnhof fuhr. In der überfüllten Bahn ergatterten wir uns Sitzplätze im Velowagen schweissgebadet genossen wir den klimatisierten Zug Luzern - Olten dort begrüsste uns unsere rekonvaleszente Turnerin Margreth und offerierte uns eine Runde im Gleis 13 mit dem offerierten Hamburger von Greti rundeten wir unsere Reise ab.