Gerade weil die FDP klar hinter einer fundierten Beurteilung und Evaluation bezüglich einer möglichen Einführung einer Geschäftsleitung in der Verwaltung (Führungsmodell) steht, wurde der Antrag für den Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 26'100 in der Fraktion intensiv diskutiert. Die professionelle Begleitung des Prozesses durch die BDO AG begrüssen wir, können wir dadurch u.a. auch von den Erfahrungen der BDO AG rund um diese Thematik profitieren. Unserer Meinung nach ist die Zielsetzung der Evaluation jedoch klar falsch formuliert: Die gewünschte Entlastung des Gemeinderates von operativen Aufgaben darf nicht automatisch zu einer Stärkung der Verwaltung und damit Aufbau der Staatsmacht führen, so dass entsprechende Zielsetzung umformuliert werden muss. Des Weiteren sind wir überzeugt, dass nach dem Thema und Prozessschritt "Führungsmodell" - in der Mitte der gesamten Evaluation - zwingend eine Diskussion im Einwohnerrat geführt werden muss, welches dann das favorisierte künftige Geschäfts-führungsmodell sein soll, auf dem dann die weiteren Prozess-schritte und Massnahmen ausgearbeitet werden sollen. Unter der Prämisse, dass sowohl die Zielsetzung angepasst als auch die Diskussion im Einwohnerrat während der Evaluation stattfindet, stimmt die FDP Fraktion der Vorlage einstimmig zu.

Der Bericht zu den Legislaturzielen bestätigt unsere Wahrnehmung der Zielerreichung des Gemeinderats in den letzten 4 Jahren. Nach dem es fast 2 Jahre dauerte bis die Ziele überhaupt annähernd definiert, bzw. formuliert wurden, ist es nicht verwunderlich, dass die Bilanz durchzogen (vorsichtig ausgedrückt) ausgefallen ist. Unsere Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt, auch wenn mit dem Goldiland ein Grossprojekt erfolgreich abgeschlossen worden ist. Die Entwicklung von Obersiggenthal stagnierte, ein Zustand der geändert werden muss. Wir sind gespannt auf die Ziele der nächsten Legislatur. Unsere diesbezüglichen Erwartungen sind klar: es braucht eine klare Aussage dazu, wohin sich Obersiggenthal entwickeln soll. Die Ziele sollen aussagekräftig formuliert sein, von der Quantität her eher weniger Ziele und mit der richtigen Priorisierung. Auch wenn der finanzielle Spielraum klein ist, bietet er Platz für Gestaltungsmöglichkeiten. Der neue Gemeinderat ist gefordert.

Die FDP stimmt dem Neubau des Entsorgungsplatzes Areal Technisches Zentrum zu. Nachdem alle drei Sammelstellen in der Gemeinde umgerüstet worden sind, ist es sinnvoll, diesen Neubau jetzt zusammen mit den anstehenden Um-, Aus- und Neubauten im besagten Areal zu realisieren. Die FDP wird jedoch noch einen Zusatzantrag für eine Papier- und Kartonmulde stellen. Dies entspricht dem Bedürfnis der Bevölkerung und soll keine Konkurrenz zu den bestehenden Papiersammlungen sein.

Die Fraktion hat das Geschäft Durchführung eines Gross-Pumpversuchs für das Grundwasserpumpwert Aesch eingehend kontrovers diskutiert, weil die Vorlage den Bedarf für diese Investition im Betrag von CHF 210'600 für die Gemeinde Obersiggenthal nicht plausibel ausweist. Bereits jetzt kann mit dem Grundwasserpumpwerk Aesch der doppelte Gesamtbedarf der Gemeinde Obersiggenthal gefördert werden. Pumpversuche für eine Leistung des über 8fachen Bedarfs leuchteten nicht ein, da auch konkret heute noch keine weiteren Wasserabnehmer, d.h. andere Gemeinden sicher sind. Auf Nachfragen bei den zuständigen Stellen sind Erklärungen und Ausführungen erfolgt, so dass sich die Mehrheit der Fraktion für das Geschäft ausspricht.

Die FDP lehnt den Verpflichtungskredit zur Ausarbeitung eines Vorprojekts für die Sanierung und Werterhaltung des Hallen- und Gartenbads einstimmig ab. Bevor nun hundertausende von Franken für die Planung von weiteren Millionenausgaben aufgewendet werden, ist eine saubere Analyse der stetigen Kostensteigerungen durchzuführen. Darauf aufbauend ist ein Business- und Massnahmenplan zu erarbeiten, der eine nachvollziehbare und glaubhafte Prognose über die künftige Kostenentwicklung zulässt. Bis dahin lehnt die FDP jegliche weitere Investitionen ins Hallen- und Gartenbad ab, denn ohne Richtungskorrektur drohen die Kosten gänzlich aus dem Ruder zu laufen.

Einwohnerratsfraktion FDP.Die Liberalen Obersiggenthal