Der Aargauer Gewerbeverband AGV gab in seinem Hightech Zentrum Aargau Dienstleistern des Baugewerbes Einblicke in die Digitale Interaktion mit Kunden. Auch die digitale Optimierung der Betriebe und wichtige Trends im Bauwesen waren wichtige Bestandteile der Veranstaltung.



Etwa 80 Personen fanden sich letzten Sommer beim Forum des High Tech Zentrums Aargau zusammen, um sich über die Möglichkeiten der neuen Technologien im Bereich des Baugewerbes zu informieren. Drei Tage lang konnte hier den vielzelligen Vorträgen und interessanten Diskussionen beigewohnt werden.



Wie erreiche ich den Kunden digital? So lautete die Frage für den Detailhandel. Drei Vortragende führten die Zuhörer in das Thema ein. Der Vortrag des Alexander Meili, Senior Executive Loyality, der BonusCard.ch, widmete sich dem Thema des „Gläsernen Kunden - Bonunprogramme und Kreditakten“. Dabei ging er auf die Frage ein welche Daten und auf welchen Kanälen mit Berücksichtigung des Datenschutzes bereits heute genutzt werden. Der nächste Referent, Markus Peter, Productmanager E-Commerce der Post CH AG, stellte den Besuchern die Möglichkeiten dieser Nutzung anhand bestimmter Prixisbeispiele bereit. Der Vortrag von Chris Knellwolf, Leiter Marketing von Stiebel Eltron AG, zeigte seine Überlegungen anhand langlebiger Produkte auf.



Nach den Vortragsrunden hatten die Besucher die Möglichkeit einen Rundgang durch die Virtuelle Realität zu unternehmen. Dabei bewegten sich die Teilnehmer durch ein Labyrinth, das mit Hindernissen und Effekten gespickt war. Diese Effekte konnten dabei vom Betreuer gezielt gesteuert werden. Zu weiteren Vorträgen gehörte die Themenreihe wie digital gebaut werden könne. Hier wurde deutlich aufgezeigt, dass die Zukunft der Baubranche eindeutig beim Building Information Modeling liegt. Dieses erfordere neue Prozesse und Arbeitskooperationen, biete aber umso mehr Möglichkeiten für das zukünftige Bauen. Anschließend zeigte der Referent Patrik Marty, der Responsive AG, mit Hilfe einer 3D- Brille, wie sich die zukünftige Brille präsentieren wird. Realitätsgetreu wurde sogar die Umgebung der Wohnung mit einer Drohne (diese wurde natürlich ordnungsgemäß versichert - siehe Drohnen Versicherung in der Schweiz) ausgemessen. Die realitätsnahe Präsentation, gab den Teilnehmern des Forums einen Einblick in die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten digitaler Innovationen.



Das Hightech - Zentrum Aargau hat gezeigt wie wichtig es heute ist ein tragendes Netzwerk zu bilden und dieses der KMU aus der Umgebung von Aargau zur Verfügung zu stellen. Denn das sind die wichtigsten Aufgaben des Hightech Zentrums Aargau.