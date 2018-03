Am Mittwochabend, 4. April 2018, von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr, verwandelt sich die Dorfhalle Neuendorf in einen multikulturellen und musikalischen Austragungsort. Zum ersten Mal findet dann der Anlass Food and Music statt.

Das Schulhaus Carpe Diem wird in Zusammenarbeit mit Eltern, Erziehungsberechtigten und den Schülerinnen und Schülern Food Corners betreiben, an denen Häppchen aus verschiedensten Ländern der Welt zu einem kleinen Preis probiert werden können. Dadurch ist es den Besuchern möglich, ihren kulinarischen Horizont zu erweitern und in die kulturelle Vielfalt der Schule einzutauchen.

Für die musikalische Umrahmung des Abends sind die Musikschule Gäu, die Jugendmusik Aaregäu sowie der Schülerchor und die Schülerband der Kreisschule Gäu verantwortlich. Ensambles aus Blasinstrumenten, Schlagzeugen, klassischen Persussions, Gitarren und Chören nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise mit bestechender Musik.

Die Beteiligten freuen sich auf einen stimmigen und abwechslungsreichen Abend, der sowohl kulinarisch als auch musikalisch überraschen und erfreuen wird. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, den Anlass zu besuchen. Der Eintritt ist kostenlos.

(CO)