Am 4. und 5. Mai führten die beiden Klassen P17a und P17f unter der Leitung und Begleitung ihrer Musiklehrerinnen Anna-Katharina Inäbnit und Christine Trittibach ein selbst entwickeltes Musical in der Aula der Kantonsschule auf.

Szenen rund um die Liebe: dem ersten Date und seinen Komplikationen, enttäuschter Liebe, gar Entführungen bis hin zum Happy End zweier füreinander bestimmter Herzen wurden begleitet von vielfältig umgesetzten passenden Songs von ABBA, Elvis, Ed Sheeran, Reinhard Mey etc...

Neben dem kräftigen und intonationssicheren Gesang sowohl des Solisten wie auch des Chores wurden die Zuschauer auch durch unterschiedlichste Choreographien samt Becher-Percussion mitgerissen. Zudem wurden die vielen unterschiedlichen musikalischen Fähigkeiten der Ausführenden durch Begleitungen mit Cajon und ein Violinen-Ensemble wirkungsvoll in Szene gesetzt.

Insgesamt eine gelungene Produktion und ein Beispiel für die Möglichkeiten der musikpädagogischen Arbeit an der Kantonsschule, in der von der Entwicklung bis hin zur Aufführung die Schülerinnen und Schüler im Zentrum standen und mit ihrer erfrischenden Energie die Besucher begeistern konnten, was diese mit langanhaltendem Applaus verdankten.