Am 01. Januar 2019 organisierte FOKA (Forum kaufmännischer Berufsfrauen) einen Ausflug mit Rundfahrt auf dem Vierwaldstättersee. Anlässlich dieses Ausfluges konnte das Netzwerk in vollen Zügen gepflegt werden.

Pünktlich schafften es alle, um 14.38 Uhr ins Schiff einzusteigen. Leider hatte genau "unser Dampfschiff" am Vortag eine Kollision erlitten, sodass wir in einem moderneren Schiff Platz nahmen. Auf dem Oberdeck waren wir beinah die einzigen Gäste, deshalb wurden wir vom Servicepersonal wie VIP-Gäste bedient. Während der drei-stündigen Rundfahrt zeigten sich die Berge rund um den verästelten See in ihrer vollen Pracht und das bei angenehm warmen Temperaturen. Bei einem Schlückchen Wein wurde die Stimmung unserer Gruppe zusehends lustiger und amüstanter.

Nach der vergnüglichen Fahrt auf dem Wasser konnten wir auf dem Weg ins Grand Casino unsere Beine vertreten. Dort wurden wir mit einem feinen Prosecco empfangen und schon bald zu einer Führung eingeladen, um für die Spiele Black Jack und Roulette gewappnet zu sein.

Vor dem Spiel genossen wir im Restaurant Olivo ein exquisites 3-Gang-Menu - mediterrane Hochgenüsse - einfach köstlich!

Nun wollten wir unser Glück im Casino auch noch herausfordern. Die eine oder andere Dame hatte dabei ein profitables Händchen …

Der Ausflug war unter den Vereins-Mitgliedern ein so grosser Erfolg, dass für das nächste Jahr bereits wieder Pläne geschmiedet und Whatsapp-Gruppen eingerichtet wurden.