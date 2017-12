Heute, Montag 04. Dezember freuten sich über 130 Schüler an der Primarschule Buchs - Risiacher über einen etwas anderen Schultag: Das Programm Fitness for Kids schaute zum sogenannten “Check-Up” vorbei und sorgte für 90 Minuten Bewegung, Spass und vor allem für viel Gesundheitsbewusstsein. Das Programm kämpft für eine frühe Vermittlung eines gesunden Lebensstils.

“1-5-1-8!” Diese Zahlenformel sitzt nun garantiert bei den über 130 Buchser Schülern, die heute Montag 04. Dezember beim Event des Non-Profit-Programms Fitness for Kids dabei waren. Die Formel steht für den einen Körper, den man respektieren soll, fünf Portionen Obst und Gemüse täglich, eine Stunde Bewegung pro Tag und acht Gläser Wasser, die man täglich trinken soll. Doch statt mit trockenem Auswendig-Lernen bleibt die Formel durch Bewegung im Kopf. Und statt Mathe und Bio übten die Kids am Montag den “Superman”, “Bergsteiger” und “Hampelmann” und lernten mit kleinen Tricks, wie sie es schaffen, ausreichend Wasser im Alltag zu trinken. Zudem gab es einige Überraschungen, darunter auch ein gesundes Znüni mit Äpfeln vom Presenting Partner LIDL sowie knusprigem Vollkorngebäck von Dar-Vida und Apfelschorle vom Ramseier, den beiden Supporting Partnern von Fitness for Kids.

Begeisterte Kids

Bereits vor 6 Wochen war Fitness for Kids für den ersten “Kick-Off-Event” in Buchs AG, bei dem die Grundlagen von Bewegung, Ernährung und Respekt für den Körper auf dem Plan standen. Beim “Check-Up” ging es nun darum das Gelernte zu repetieren, kontrollieren und natürlich auch zu belohnen. Schon über 55’000 Schweizer Kids konnten so erreicht werden und auch in Buchs kommt das Programm an: Das Ernährungs- und Bewegungstagebuch, das die Kinder beim ersten Besuch bekommen haben, wurde in den vergangenen Wochen eifrig ausgefüllt. “Ich habe darauf geachtet, mehr Obst zu essen, wenn ich Lust auf Süsses hatte und bin zur Schule mit dem Velo gefahren”, berichtet eine Schülerin. Zur Belohnung gab es für alle ein cooles Hipster-Säckli, zur Verfügung gestellt von Dar-Vida. Dank der Sponsoren sind die Fitness for Kids Events für die Schulen kostenlos.

Elf Jahre für die Gesundheit der Schweizer Kids

Erst im vergangen Sommer feierte Fitness for Kids sein zehnjähriges Bestehen. Ins Leben gerufen hat sie Franco Carlotto, sechsfacher Mister World Fitness und einer der stärksten Männer der Welt. Gemeinsam mit vielen Prominenten Botschaftern wie Sänger Vincent Gross, Bachelor und Boxer Janosch Nietlispach oder Eislauf-Künstlerin Denise Biellmann hat er sich mit Fitness for Kids zur Aufgabe gemacht, die Schweizer Schüler gesund, stark und fit zu machen. In Buchs ist ihm das schon gelungen.