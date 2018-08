Wie bediene ich den Billettautomaten? Wie funktioniert der Libero-Tarifverbund oder die A-Welle? Wie bin ich sicher unterwegs im öffentlichen Verkehr?



Diese und andere Fragen beantworten Fachpersonen an dem kostenlosen mobil sein&bleiben Kurs vom Mittwoch 5. September in Olten. Die Teilnehmenden lernen, wie Sie die öffentlichen Verkehrsmittel einfach und komfortabel nutzen. Und sie erhalten von der Polizei Tipps und Hinweise, um sicher unterwegs zu sein.



Der Kurs richtet sich an alle, die für die Reise mit dem öffentlichen Verkehr noch etwas dazu lernen möchten. Speziell für Senioren und Seniorinnen ist der Kurs sehr wertvoll. Dies betont auch eine Verwandte: "Ich sehe an meinen Eltern, wie wichtig diese Kurse sind. Mit meinem Vater war ich x-Mal am Billettautomaten. Heute lädt er dort sein Handy selber auf. Damit behält er sich einen Teil seiner Selbstständigkeit. Deshalb ist es wichtig, zu informieren."



Angeboten werden die Kurse von der Energiestadt Olten in Zusammenarbeit mit so!mobil und der Pro Senectute Fachstelle Kanton Solothurn. Möchten Sie an dem kostenlosen Kurs teilnehmen oder kennen jemanden, den der Kurs interessieren würde? Melden Sie sich jetzt an per E-Mail olten@so.prosenectute.ch oder per Telefon 062 287 10 20



Datum & Zeit

Mittwoch, 5. September 2018

08.30 bis 12.00 Uhr



Kurslokalität

Restaurant Bahnhof "Gleis 13", Säli im 1. Stock

Martin-Distelistrasse 1, 4600 Olten





Weitere Kurse

Im September und Oktober 2018 finden in Grenchen, Oensingen und Solothurn weitere mobil sein&bleiben Kurse statt. Mehr Informationen unter: www.so-mobil.ch/senioren