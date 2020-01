Firmvorbereitung, Einschreibegottesdienst 2020

Einschreibegottesdienst 2020

14 Firmanden haben den Einschreibegottesdienst Anfang Januar mit viel Einsatz und Lebensfreude mitgestaltet und wurden dabei von ihren Familien, Paten und der Pfarrei begleitet.

Im Gottesdienst sagten sie JA zu der Vorbereitung auf die Firmung in ihrem Firmweg-Abschlussjahr und bekräftigten dies mit persönlichen Worten und ihrer Unterschrift ins Firmbuch.

Ihr gemeinsames letztes halbe Jahr steht unter dem Motto "Together we are one - Ein Leben in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist" und das werden sie noch auf die unterschiedlichste Art und Weise miteinander erleben und gestalten. Bei Firmstunden, einem Intensivtag, in Projekten und Gottesdiensten, bei einem Abschlussanlass der Projektjugendgruppe mit Firmanden aus dem 3. Firmweg-Jahr und während des Treffens mit dem Firmspender.

Wir wünschen ihnen viel Freude und das mit Gott tragende Gefühl der Gemeinschaft.

Pfarramt St. Johannes, Carolin Suhling und Markus Binder-Peier