Gehen auch ihre Kinder in Obersiggenthal zur Schule? Geniessen auch Sie im Sommer eine Abkühlung in unserem Schwimmbad? Benutzen auch Sie die sehr guten Busverbindungen nach Baden um zur Arbeit zu gelangen oder schätzen sie das grosszügige Pflegeangebot unserer Spitex? Die Gemeinde Obersiggenthal bietet ein breites Angebot an Dienstleistungen sowohl für unsere jungen Familien mit zBsp. gut ausgebauten Kindertagesstätten wie auch für unsere Senioren und älteren Semester mit sehr guter Infrastruktur wie Alters- und Pflegeheim. Ein gepflegtes Naherholungsgebiet in Feld und Wald mit Grillstellen und noch vieles mehr runden das Angebot der Gemeinde ab.

Davon profitieren wir alle je nach Lebensphase in unterschiedlicher Ausprägung.

All diese Leistungen haben ihren Preis und müssen über die Steuereinnahmen finanziert werden. Rund 80% der Kosten wie auch Gesundheit und Soziale Sicherheit können wir als Gemeinde nicht selber beeinflussen, sind hingegen in den letzten Jahren massiv gestiegen, zudem sind die Steuereinnahmen gesunken wie sie aus den Abstimmungsunterlagen entnehmen können. Als Mitglied der Finanzkommission habe ich Einblick in den jährlichen Budget- und Rechnungsprozess der Gemeinde und kann ihnen versichern dass die Gemeinde haushälterisch mit den Steuergeldern umgeht. Gemessen an der laufenden Rechnung ist diese Steuerfusserhöhung unerlässlich damit wir das bestehende Niveau behalten können und die Gemeinde den guten "Service Public" weiterhin aufrecht erhalten kann, ansonsten werden wir drastische Einschränkungen zu spüren bekommen. Darum empfehle ich ihnen ein JA zum Steuerfuss von 105 %.

Dan Meier, CVP Einwohnerrat und FIKO Mitglied