Bereits zum 24. Mal wurde den Kappeler Kindern vom Kindergarten bis 6. Klasse in der letzten Sommerferienwoche ein vielfältiges, kunterbuntes Angebot an über 50 Kursen angeboten.

Insgesamt nahmen 114 Kinder am Ferienpass teil. Organisator des Ferienpasses ist das Ferienpass-Team Kappel, bestehend aus Nicole Di Franco, Jasmin Diemer, Corina Dörfliger, Sandra Grossenbacher, Andrea Käser, Kristin Milz, Erika Rudin und Simone Wermelinger. Gefahren wurden die Kinder von Heinz Minder, Urs Schulthess und Hugo Ulrich.

Am letzten Montagmorgen ging es los, bei schönem Wetter und guter Laune startete der Ferienpass in die 24. Runde. Das diesjährige Programm zeigte sich wiederum sehr abwechslungsreich. Viele Sport- und Freizeitaktivitäten wie Baseball, Faustball, Karate, Unihockey, Streethockey, Yoga, Reiten, Biken oder Handball konnten ausprobiert werden. Stolze Kinder trugen ihre Basteleien durchs Dorf. Es wurde geschminkt, gemalt oder genäht. Auch kulinarische Köstlichkeiten wie die eigene Wurst, selbstgemachte Züpfen, diverse Kochkurse oder das gemeinsame Pizza backen am Abend waren gefragte Aktivitäten. Es wurde gar in die Sterne geguckt und ganz mutige Indianer haben im Tipi-Zelt übernachtet.

Leider ist es nicht möglich, alle Kurse gebührend vorzustellen und zu würdigen. Ohne das Engagement der Kursleiter/innen und der vielen Helfer/innen, die meist auch ihre Freizeit für die Durchführung der Kurse opfern, ist ein solch vielfältiges, abwechslungsreiches und günstiges Angebot aber erst gar nicht möglich. Ein grosses Dankeschön gilt auch den Fahrern der Busse, welche die Kinder jeweils pünktlich und sicher an die verschiedenen Kursorte und wieder zurück brachten. Und eines ist sicher: Die Kappeler Kinder freuen sich bereits wieder auf den nächsten Ferienpass!

Text: Erika Rudin

Fotos: Ferienpass Team