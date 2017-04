75 Kinder aus Ober und Untersiggenthal und unteres Aareal besuchten das Ferienpass Angebot bei Rita und Dani Schläfli ridany-glas in Kleindöttingen.

Die Kinder durften für einmal selbst zu Glaskünstler werden. Jedes Kind durfte unter fachkundiger Anleitung eine Cakeplatte gestalten und ein Trinkglas mit Folien verzieren, das mit sandstrahlen in der Sandstrahlkabine zum Unikat gemacht wurde. An der Flamme konnten die Kinder erfahren wie ein mundgeblasenes Teelicht entsteht. Alles in allem ein Event der allen Spass gemacht hat.