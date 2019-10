Ferien mit den Hunden Schwarzwald

Am 30. September 2019 startete der Schäferhundeclub Klingnau seine Ferien im Schwarzwald. Im Hotel Kreuz, Buggenried, wurde die Hundesportgruppe von Pia und Christian Trefzer begrüsst.

Dieses Jahr genossen 15 Mitglieder des SC-OG Klingnau einige Ferientage in dieser schönen Gegend. Die Landwirte hatten einmal mehr Land für die Hündeler zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön - so konnten die Hundeteams voller Elan an die Arbeit.

Jeden Morgen, gestärkt mit einem ausgiebigen Frühstück traf sich die Truppe auf dem Feld. Vor allem Nasenarbeit wurde diese Woche trainiert. Nach dem Ausarbeiten dieser Fährten wurde die Zeit genutzt für weitere Uebungen: Unterordnung/Revier/ Apportieren und vieles mehr.

Nach den Stunden auf dem Feld wurde auch das Zusammensitzen genossen. Familie Trefzer verwöhnte die Hündeler jeden Tag mit einem feinen Mittagessen. Nach einer kurzen Mittagsruhe wurde am Nachmittag wieder trainiert. Die Nicht-Hündeler verbrachten die Zeit mit Wandern, Biken oder Kartenspielen. Jeder so wie er wollte.

Ein Höhepunkt der Woche war bestimmt das Konzert in der Kapelle. Der Jodelclub Echo vom Surbtal aus Endingen war extra nach Buggenried gereist und gab einige Lieder zum Besten. Danach liess man den Abend im Hotel Kreuz ausklingen. Bei fröhlicher Stimmung und weiteren Lieddarbietungen genossen viele ein paar schöne Stunden.

Das Wetter hatte allerhand für die Reisenden bereit: Sonne pur, stürmischer Wind, morgens vereiste Autoscheiben oder Dauerregen - von allem etwas.

Die Woche verging wie im Fluge und am Samstag hiess es Heimreise antreten. Die Zimmer für das nächste Jahr wurden wieder reserviert . Mit vielen schönen Erinnerungen reiste die Gruppe zurück in die Schweiz