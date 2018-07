Ferie-Zmorge in der "Chornschüre"

Auch dieses Jahr wieder, der Seniorenverein Frenkendorf und Umgebung ( Senioren/Innen aus Frenkendorf, Füllinsdorf, Arisdorf und Giebenach ) am Donnerstag, den 19. Juli 2018, das organisierte Ferie-Zmorge in der „Chornschüre“ auf den Sichtern in Liestal. Das war früher einmal der Getreidespeicher der Bürgergemeinde Liestal.

Um dort hinauf auf die Sichtern zu kommen gab es viele Möglichkeiten. Mit dem Auto, dann auch mit dem Bus Nr. 78 von Frenkendorf-Füllinsdorf Bahnhof bis zu Haltestelle Munzach in Liestal. Und die Leute von Giebenach, Arisdorf, Hersberg, wussten auch wie zu machen gewesen ist.

Manche aus Frenkendorf gingen auch zu Fuss, einfach via Rüttimattquartier Frenkendorf, dann Schillingsrain Liestal via Munzach und danach im Wald zu den Sichtern.

Und so genossen dann 115 Leute dieses Zmorge in der „Chornschüre“ in Liestal. Einfach eine schöne Tradition ist dieser Anlass für Senioren/Seniorinnen aus Frenkendorf und Umgebung, wo man auch über Gott und die Welt plaudern kann. Dann dabei auch noch gut essen konnte.