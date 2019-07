Michael Schütz Geissbergmeister 2019!

Geissbergmeister, Beste Dame, jüngste Teilnehmerin, 6 Top-Ten Resultate.....was will man mehr!

Zuerst möchte sich der Vorstand bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Feldschiessen 2019 nochmals recht herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt es der Firma Norline AG und der Hassler AG auszurichten welche massgeblich mit Ihrer Teilnahme am Erfolg der SG-Lauffohr beigetragen haben. Ebenfalls richtet sich ein rieses Dankeschön an die Organisatoren der SG-Villigen welche einmal mehr einen hervorragenden Anlass organisiert haben. Wenn die "Favoriten" straucheln, springt ein anderer Schütze/-in in die Presche. Lange sah es nach einem Sieg der SG-Villigen durch Silvio Burger (70 Pkt.) aus. Michael Schütz nahm am Samstag seinen Wettkampf auf und konterte mit 71 Punkten und schon lagen die Lauffohrer wieder vorne. Und an diesem Resultat biss sich die Konkurrenz die Zähne aus. Zwar hatte die SG-Lauffohr noch viele heisse Eisen im Feuer....doch konnten sie Michael nicht mehr abfangen. Einzig Thomas Chopard konnte mithalten und schoss am Sonntag die gleiche Punktzahl. Aufgrund des Alters "Reglement" musste er sich am Schluss einmal mehr mit dem "Vize-Titel" (zum 3-ten Mal) begnügen. Mit Manuela Vogt konnte die SG-Lauffohr einen weiteren Titel einfahren. Mit 67 Punkten schoss Sie sich in die Top 15 und wird am Ende "Beste Dame". Mit Vivienne Wicki verzeichnete die SG-Lauffohr sogar noch die jüngste Teilnehmerin! Zum ersten Mal Startberechtigt erreichte sie auf Anhieb 35 Punkte zum Erstaunen vieler Besucherinnen und Besucher.