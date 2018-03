Rund 30 Kindergartenkinder marschieren auf die Baustelle zu. Ausgestattet mit gelben Helmen, wie es sich gehört. Gut vier Monate nach dem Spatenstich für den Doppelkindergarten, durfte die Aufrichte gefeiert werden. Die Buben und Mädchen hatten auf Kärtchen gemalt, was sie gerne in den neuen Kindergarten mitnehmen möchten. Die Bildchen und ein Foto der Klassen legten sie in eine rote Kassette. Baggerfahrer Dänu hob mit seiner Maschine ein tiefes Loch vor dem Gebäude aus, worin die Kassette feierlich begraben wurde. „Vielleicht wird das einmal jemand ausgraben, wenn ihr alt seid“, mutmasste die Kindergärtnerin Nicole Schnyder. Gebannt lauschten die Kinder Fabian Borner vom Architektenteam Aarplan. Er zeigte ihnen anhand von Fotos den bisherigen Verlauf der Arbeiten auf. Arjuna Adhihetty überreichte ihnen zwei Holzbrettchen mit bunten Stäbchen. Auf diesen Kalendern können die Kinder die Zeit bis zum Umzug messen. Jede Woche werden die beiden Stäbchen mit der Kugel darauf um eine Position verschoben. Gleichzeitig mit dem Versetzen der Stäbchen müssen die Felsenbirne und die Zaubernuss gewässert werden, die das Architekturbüro dem Kindergarten geschenkt hat. Nach den Sommerferien, wenn die Stäbchen mit den Kugeln ganz am Ende stehen, werden die Räumlichkeiten bezugsbereit sein und die Pflanzen werden gesetzt. Für die beiden Kindergärten mussten natürlich Namen gefunden werden. „Damit ihr wisst, in welchen Kindergarten ihr gehen müsst“, erklärte der Schulleiter Rolf Caccivio. Bei einem Wettbewerb gingen 19 Einsendungen ein. Der Schüler Marco Rohn ging mit seinem Vorschlag „Igunäscht“ als Sieger hervor. Dazu passend tauften die Kindergärtnerinnen den zweiten Kindergarten auf den Namen „Fuchsehöhli“.