Der Auftakt der dritten Saison von Feierabendwanderungen der Naturfreunde Aarau erfolgte am 2.5.2019 mit einem Paukenschlag. Trotz wechselhafter Prognose wagten sich vier wetterfeste Teilnehmer an die Erste von zwanzig Wanderungen dieser Saison. Nach der Begrüssung am Bahnhof Schöftland stieg die Gruppe nach der Querung des Schlosshofes schon bald den Hang zum Waldrand hoch. Von dort eröffnete sich der Blick zum Homberg, Strihen und zur Wasserflue mit den dazwischen liegenden Pässen Staffelegg und Benkerjoch, wo die Feierabendwanderungen im Juli und August durchziehen werden. Auf dem weiteren Weg wurde ein aufgeschlagenes Amselei entdeckt - ein Rätsel blieb, wie es dorthin gelangte, denn es war kein darüber liegendes Nest zu sehen und ein Eierdieb hätte es doch wohl gegessen. Auf der Höhe sah man vom oberen Rand der Kiesgrube die verschiedenen Schichten dieser Gletscherablagerung und über dem Jura verschiedene Regen- und Gewitterfronten durchziehen.

Das Picknick bei den grossen Findlingen uf Ebni wurde weiterhin im Trockenen umgeben von frühlingsgrünem Wald genossen. Auf dem weiteren Weg Richtung Nack war die Gruppe jedoch bald von in der Nähe durchziehenden Gewitterzellen umgeben - ein eindrückliches Schauspiel mit lautem Donnergrollen. Eine Graupelschauer wurde in rasch vorgeholter Regenmontur im Wald ausgeharrt, kurz darauf ging es aber im offenen Gelände wieder in ruhigen Verhältnissen weiter, der Weg allerdings von Eiskügelchen gesäumt. Nach dem attraktiven Abstieg nach Kirchleerau klang die Wanderung auf dem letzten Wegstück nach Moosleerau im breiten Suhrental mit letzten blühenden Obstbäumen und Blick zum wolkenverhangenen Pilatus aus. Am Donnerstag, 9.5.2019, geht es um 18:14 von Moosleerau, Abzweigung weiter nach Schiltwald.