Rechtzeitig zum Rückrundenstart durften die Junioren Ec des FC Suhr einen "schönen und schmucken" neuen Ausgangstrainer in Empfang nehmen. Gesponsert wurde dieser von Art Coiffeur in Aarau (AG), ein im Dorf und auch über die Kantonsgrenze hinaus überaus geschätztes, kundenfreundliches und angesehenes Coiffeurgeschäft. Art Coiffeur in Aarau (AG) hat zweifellos seinen Teil dazu beigetragen, dass die Junioren Ec des FC Suhr und ihr Trainergespann nicht nur auf dem Platz sondern auch neben dem Platz eine gute Figur abgeben.

Die Mannschaft bedankt sich an dieser Stelle recht herzlich bei Art Coiffeur in Aarau (AG) und insbesondere bei Carmine Batista für die grosszügige Unterstützung. Dein persönliches Engagement zum Wohle der Suhrer Fussballjugend kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, umso mehr freut es uns, dass wir auf solche "Gönner" zählen dürfen. Ein herzliches Dankeschön! Trainergespann FC Suhr Junioren Ec