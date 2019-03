Fako Fränkedorf presents Fasnacht 2019

Nur gesagt zum Anfang, das ganze Oberbaselbiet war zu Besuch in Frenkendorf. Und so liest man auch dies: Unsere Fasnacht in Frenkendorf ist ohne Umzugsführer schon fast nicht mehr denkbar. Und so erfährt man einiges was für einen interessant war.

Also im Lögelisuuger fand man

. Die Startnummer und die Namen aller teilnehmenden Cliquen

. Das Gründungsjahr aller Cliquen

. Die Art der Fasnachtsgruppe

. Die aktuellen Sujets welches ausgespielt wird

. Die Anzahl Teilnehmer der Cliquen

Es waren sage und schreibe 66 Cliquen beim Fasnachtsumzug in Frenkendorf. Und beim Start vom Umzug, was für ein Glück, das Wetter sogar mit der Sonne. Doch leider später dann auch wieder ein wenig die Nässe und der kalte Wind. Trotzdem gut besucht im ganzen Dorf dieser Fasnachtsumzug 2019.