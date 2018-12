CRC. Dienstleistungen rund ums Auto sind das Credo der Fahrdynamic Automobile AG, Gipf-Oberfrick. Um die Dienstleistungspalette zu erweitern, eröffnet das Unternehmen einen zweiten Standort in Münchwilen.

Im Sinne einer nachhaltigen Nachfolgeregelung übergibt Jules Bliggenstorfer seinen Betrieb, Carmaxx Styling & Tuning, Münchwilen, nach zwanzig Jahren an die Fahrdynamic Automobile AG, welche den Betrieb in eine Niederlassung umwandeln wird. Durch diese Lösung bleiben die Arbeitsplätze in Münchwilen erhalten und die Marken Fiat, Abarth und Fiat Nutzfahrzeuge sind weiterhin im Fricktal vertreten. Für die Carmaxx-Kunden ändert sich nicht viel, da sie weiterhin von Jules Bliggenstorfer mit seinem bisherigen Team betreut werden. Sämtliche Dienstleistungen wie Verkauf, Werkstatt, Carrosserie und Spenglerei werden kompetent weitergeführt. Somit bleibt das Wissen dem neuen Besitzer erhalten. Ab Januar wird Eva Scheurer das Team der neuen Niederlassung der Fahrdynamic Automobile AG in Münchwilen im Kundendienst wirkungsvoll ergänzen.

Sinnvolle Lösung für alle

Dominic und Nicole Schneider erweitern ihr Tätigkeitsgebiet mit der Übernahme und der Integration von Carmaxx wirkungsvoll und beraten die Kunden in Gipf-Oberfrick und neu auch in Münchwilen. Das bestehende Angebot von Verkauf und Werkstatt wird durch die Übernahme mit den Dienstleistungen im Bereich Carrosserie-Spenglerei weiter ausgebaut. Die breite Fahrzeugpalette umfasst neu die Marken Subaru, Suzuki, Mitsubishi, KIA und DFSK am Hauptstandort und Fiat, Abarth sowie Fiat Nutzfahrzeuge in Münchwilen. Die Übernahme erfolgt per 1. Januar 2019.

Adressen

Fahrdynamic Automobile AG, Gerenweg 5, 5073 Gipf-Oberfrick, Tel. 062 865 50 90

Fahrdynamic Automobile AG, Steinerstr. 7, 4333 Münchwilen, Tel. 062 873 18 17

Weitere Infos zur Fahrdynamic Automobile AG unter www.fahrdynamic.ch und auf Facebook: https://www.facebook.com/Fahrdynamic