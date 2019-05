CRC: Nach den ordentlichen Geschäften der 93. GV liessen sich Mitglieder und Gäste des Auto Gewerbe Verbandes Schweiz (AGVS), Sektion Aargau, von der Extremsportlerin Evelyne Binsack inspirieren.

Über 130 Personen nahmen an der GV vom Donnerstag, 9. Mai 2019, im Seehotel Delphin in Meisterschwanden teil. Martin Sollberger, der Präsident der AGVS-Sektion Aargau, erwähnte in seinem Jahresrückblick die Höhen und Tiefen, welche die Garagisten erleben, wenn sie die Verkaufszahlen erreichen wollen, die ihnen von den Importeuren vorgegebenen werden: „Wer die Ziele erreicht, freut sich wohl so, wie Evelyne Binsack, wenn sie einen 8‘000er bezwungen hat.“ Gemäss Martin Sollberger „lag die Zahl der verkauften Autos im letzten Jahr etwas unter den Erwartungen, doch unter den gegebenen wirtschaftlichen Umständen, war kein besseres Resultat zu erwarten.“ Der Trend zu einem höheren Marktanteil bei den Elektrofahrzeugen war im Jahr 2018 noch nicht so stark zu spüren wie erwartet. Der Präsident wies jedoch darauf hin, dass im ersten Quartal 2019 deutlich mehr Autos mit Alternativantrieb – inklusive Elektrofahrzeuge – verkauft wurden als je zuvor: „Hersteller, Importeure und Garagisten, die sich noch nicht auf diese Veränderungen eingestellt haben, müssen jetzt handeln. Auch ein Alpinist muss sich anders verhalten, wenn sich die Wettersituation ändert, damit er sicher und gesund am Ziel ankommt.“

Bildungsobmann André Hoffmann informierte über die Berufsbildung: „Zurzeit bilden wir 653 Lernende im ÜK-Zentrum in Lenzburg aus. Dies ist eine Kernaufgabe unseres Verbands, sind doch diese Jugendlichen Ihre Mitarbeiter der Zukunft. Gut ausgebildete Fachkräfte bilden einen Eckpfeiler des Erfolgs jeder erfolgreichen Garage!“ Die Rechnung 2018 und das Budget 2019 wurden von Thomas Kaiser, Sekretär, präsentiert und von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

Wahlen: Kontinuität im Vorstand

Tagespräsident Walter Hasler führte die Wahlen durch. Die Versammlung bestätigte den gesamten Vorstand in seinem Amt: Martin Sollberger: Präsident; Hansueli Bächli: Vizepräsident; André Hoffmann: Berufsbildungsobmann; Jörg Geissmann: Mitglied; Marco Emmenegger: Mitglied; André Tinner: Mitglied; Heinz Frei: Mitglied; Toni Mancino: Mitglied.

Spannende Grenzgänge mit Evelyne Binsack

Evelyne Binsack sprach bei ihrem Motivationsreferat über Freude, Freiheit und Verantwortung als Extremsportlerin – aber auch als Unternehmer. Sie erzählte über die Erlebnisse bei ihren Expeditionen zu zwei exponierten Polen der Welt: Auf den höchsten Punkt der Erde, den Gipfel des Mount Everest, und in 105 Expeditions-Tagen bis zum nördlichsten Punkt, dem Nordpol. Die Referentin wies die Zuhörer darauf hin, wie wichtig es ist, die Gefahren zu erkennen: „Auch wenn das angepeilte Ziel nicht mehr weit weg ist, muss man manchmal schweren Herzens den Rückzug antreten. Natürlich ist es in diesem Moment ein harter, aber notwendiger Entscheid, um das eigene Überleben zu sichern.“

Den Abschluss des Abends machten eine Schiffsfahrt mit Apéro auf dem Hallwilersee und ein feines Diner im Seehotel Delphin, bei dem die Eindrücke des Referats von Evelyne Binsack und die Veränderungen in der Autobranche diskutiert wurden.

Kasten „Ehrungen“

Folgende Betriebe wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft mit einer

Urkunde geehrt:

25 Jahre:

Schoren-Garage, Schafisheim

Südwestgarage Lenzburg AG, Lenzburg

Caprez-Motorsport, Bremgarten (AG)

Garage Hagenbuch AG, Oberlunkhofen

Garage K. Trottmann, Rudolfstetten

40 Jahre:

Mercedes-Benz Automobil AG, Aarau Rohr

50 Jahre:

Epper Zofingen, Zofingen

Garage Küng AG, Gebenstorf

Garage Matter AG, Neuenhof

Hube Automobile AG, Mellingen

75 Jahre:

Garage Hess AG, Ennetbaden

Autocenter Baschnagel AG, Wettingen

Autohaus AG Sarmenstorf, Sarmenstorf