Erste E-Bike Herztour Olten ist gestartet

Die Pro Senectute Olten und die Herzstiftung Olten starteten ihre erste gemeinsame E-Bike Herztour Olten. Am Donnerstagmorgen, 9. Juli 2020 trafen 16 Radfahrerinnen und Radfahrer bei der Stadtkirche Olten / Chilestäge ein. Nachdem Nicolette Franz den Willkommensgruss der Pro Senectute Olten überbrachte, übernahm anschliessend der Tourenleiter Walter Hürst das Zepter. Auch Prof. Dr. med. Hugo Saner, nahm persönlich an der Tour teil. Die 30 Km Route führte über das Gheid entlang der Dünnern Richtung Hägendorf. Bei strahlender Sonne und idealem Fahrradwetter ging es weiter auf Nebenstrassen und Feldwegen nach Härkingen. Anschliessend führte der Weg an unzähligen reifen Kornfeldern vorbei nach Niederbuchsiten. Von dort ging es zurück, dem Chrebskanal entlang, nach Neuendorf. Am Waldrand wurde eine Trinkpause eingelegt. Anschliessend ging es rasant durch den Wald Richtung Härkingen und via Gunzgen nach Wangen b/Olten.

Im Gartenrestaurant vom Gäuerstübli in Wangen b/Olten gönnten sich die fröhlichen Sportler ein Getränk und tauschten bei einem gemütlichen Beisammensein gegenseitig ihre Fahrrad-Erfahrungen aus.

Danach begann der Endspurt über den Flugplatz Olten, zurück zum Ausgangspunkt. Um 12.30 Uhr endete die gelungene Radtour. Ein grosses Dankeschön gebührt dem Tourenleiter Walter Hürst sowie Prof. Dr. med. Hugo Saner.

Alle waren sehr zufrieden und freuen sich heute schon auf die nächsten Touren, welche alle 2 Wochen mit 40 Km durchgeführt werden.

Die nächste Herztour findet am 23. Juli statt, Treffpunkt um 9.00 Uhr vor der Stadtkirche Olten. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepagehttps://so.prosenectute.ch/de/freizeit/bewegung-sport.html

Otto Born