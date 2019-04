Neuendorf-Härkingen

Eröffnungsschiessen

Bei traumhaftem Frühlingswetter wurde kürzlich mit dem Eröffnungsschiessen die Schiess-Saison 2019 des Schützenvereins Neuendorf-Härkingen eröffnet. Das Programm bestand aus max. 5 Probeschüsse und dann 10 Einzelschüsse auf Scheibe A10. Es wurde in 2 Kategorien geschossen. Da von den Jungschützen nur 2 Teilnehmer anwesend waren, wurden sie in die Kategorie D/E integriert. Erhielten aber 3 Punkte Zuschlag. Insgesamt nahmen 26 Schützinnen und Schützen an dem Wettkampf teil. 5 in der Kategorie A, und 21 in der Kategorie D/E. Nach dem Schiessen wurde bei gemütlichem Beisammensein ein Imbiss eingenommen, und anschliessend die Rangverkündigung vorgenommen. In der Kategorie A gewann der Vorjahressieger Otto Bühler vor Walter Füeg und Marc-André Haefeli. Alle drei erzielten 92 Punkte. Der bessere Tiefschuss gab hier den Ausschlag. In der Kategorie D/E siegte mit 94 Pkt. Yannik Kempter (Jungschütze) vor Nadine Zeltner (Jungschützin) 93 Pkt. und Helen Flück mit 92 Pkt. Zum Schluss gab der Präsident noch einige Informationen bekannt, und ermunterte die Schützinnen und Schützen an den kommenden Schiessanlässen rege teilzunehmen.