Eine Orgelreise durch Europa

Am Sonntag den 7. April wird sich Sanne Lorenzen als neue Organistin an der reformierten Kirche Frick in Form eines Orgelkonzerts vorstellen. Dabei wird sie die Zuhörer auf eine musikalische Reise quer durch Europa von Dänemark bis in den Süden begleiten.

Eröffnen wird sie das Konzert mit einem Präludium des dänischen Komponisten Dietrich Buxtehude. Er lebte und wirkte die längste Zeit seines Lebens in Lübeck, und zählt zu den wichtigsten Vertretern der Norddeutschen Orgelschule. Beeinflusst wurde diese Schule besonderes durch den niederländischen Orgelvirtuosen Jan Pieterszoon Sweelinck, der ebenfalls im Konzert zu hören sein wird. Später, im Jahre 1705 reiste Johann Sebastian Bach eine Strecke von über 400 km von Arnstadt (Thüringen) nach Lübeck zu Fuss, um dort sein grosses Vorbild Buxtehude hören zu können.

Die weitere Konzertreise soll einen tiefen Blick in die Vergangenheit, in das 16. Jahrhundert über den österreichischen Komponisten Paul Hofhaimer, bis in die Schweiz zu Bonifacius Amerbach werfen, bevor sie am Ende des Konzerts wieder zurück in das 17. Jahrhundert geht, mit Stücken aus der französischen und italienischen Barockzeit.

Das Konzert beginnt am 7. April um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.