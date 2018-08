Seenger Samariterreise 2018

07:26 ab Poststrasse hiess es auf der Einladung unserer Präsidentin zur Samariterreise 2018 plus ein Geschenk für 5 CHF +/- 10 Rappen. Alle 11 Teilnehmer sind gespannt, was das wohl auf sich haben mag.

Mit Gepäck für einen 2-Tagesausflug starten sie in Richtung Melchsee-Frutt. Für das Frühstück im Zug war mit herrlichem Zopf gesorgt, sogar ein Apéro wurde offeriert, was alle sehr freute.

4 Seen Wanderung hiess das Programm der Seenger Samariter. In Melchsee-Frutt wurden sie von der Hochebene, eingebettet in die herrliche Bergwelt, begrüsst. Nach der offerierten Kaffeerunde ging es los.

Die erste Etappe der Wanderung führte bis zum Mittag gemütlich zum Tannalpsee. Mit dem mitgebrachten Picknick stärkten wir uns für die nächste Etappe.

Petrus hatte ein Herz und hielt einen perfekten Mix aus Wolken und Sonne parat, was richtiges Wanderfeeling aufkommen liess.

Nach der anfänglich gemütlichen Strecke in Richtung Tannalp ging es teilweisen recht steil an der Flanke des Berges entlang hinunter zur Engstlenalp. Der Baustil des zugehörigen Nostalgiehotels erinnert an alte Zeiten, wo man mit Maultieren vorbei zog und Station machte, so wie auch die Wanderer aus Seengen.

Nach dem Bezug der nostalgischen Zimmer und Besichtigung der 3-Minutendusche auf dem Stockwerk überlegten sich beim Apéro alle, wie sie sich am besten die Dusch-Zeit einteilen sollen, ohne schaumbedeckt zum Abendessen zu erscheinen. Wir waren uns einig - so geht Wassersparen!

Unsere Gruppe genoss das superleckere Nachtessen, das keine Wünsche offen lies. Alle nutzten die Gelegenheit für einen spannenden und interessanten Austausch unter Vereinskollegen.

Natürlich warteten alle auf die Verteilung der Geschenke. Die Präsente wurden hin und her sowie nach links und rechts verschoben, je nach Ergebnis der drei Würfel. Ein kurzweiliges Spiel in dem jeder für sich auf das allerschönste Päckli hoffte. Am Ende waren alle mehr als zufrieden mit ihren Schätzen. Der letzte Blick aus dem Fenster zeigte eine dicke Nebelwand und Regen bevor sich alle zur Nachtruhe begaben.

Wir hofften auf die positiven Prognosen der Meteorologen, die uns nicht enttäuschten. Am nächsten Morgen erwartet uns zum Frühstück stahlblauer Himmel und Sonne satt. Nach dem Besuch der Schaukäserei sowie dem Bergkäse im Rucksack brachen wir in Richtung Jochpass auf. Der Pass wurde in alten Zeiten von Saumkolonnen benutzt um Waren von Kloster Engelberg ins bernische Innertkirchen zu transportieren und weiter nach Italien. Ein Teil unserer Gruppe ging den Weg zu Fuss auf 2222m, der andere Teil genoss die Fahrt mit der Seilbahn zur Jochpasshütte.

Zwei noch nicht müde Samariter machten sich zu Fuss Richtung Trübsee. Die Anderen bevorzugten die Sesselbahn.

Wir liessen unsere Blicke von der Bahn aus über den türkisblauen Trübsee schweifen und entschlossen uns spontan denselben zu Fuss zu umrunden. Der Engelberger Hausberg Tiltlis war im Focus. Seine Gipfelregion ist von einem Gletscher bedeckt der wegen der intensiven Sonneneinstrahlung mit Vlies abgedeckt wird um ihn vor dem Abschmelzen zu schützen.

Die grosse Titlisbahn bringt uns von Trübsee nach Engelberg wo die Zeit mit flanieren im autofreien Dorfkern und einem herrlichen Mittagessen schnell verfliegt.

Wir steigen in den mehr als voll besetzten Zug zurück nach Luzern und ins Seetal. Nach einer etwas turbulenten Rückreise lassen wir, müde und mit schönen Erinnerungen, den Sonntagabend im Restaurant Rebstock ausklingen. Gabi Ulmann