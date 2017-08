Bei der Springkonkurrenz Seon vom 11.-13. August ritten vier Paare im Stechen um den Kantonsmeistertitel. Nach engen Wendungen und Spannung pur konnte sich schliesslich Erich Steiger mit seiner 8-jährigen Schimmelstute Calilah durchsetzen.

Die Kantonsmeisterschaft der Springreiter sollte ursprünglich am Concours Holziken ausgetragen werden, doch dieser musste nach massiven Unwetterschäden abgesagt werden. So wurde sie dieses Jahr in Seon ausgetragen. 19 Paare stellten sich den Herausforderungen, die der Parcours mit den 125cm hohen Hindernissen von den Parcoursbauern Daniel Zimmerli und Roland Moos für sie bereit hielt. Nur vier Paare konnten diesen Parcours fehlerfrei absolvieren und zogen so ins anschliessende Stechen ein, wo sich dann Erich Steiger vor Melissa Frischknecht mit ihrem 11-jährigen Wallach Campari LHM und Angela Sigrist mit ihrer 10-jährigen Stute La Luna B durchsetzte. Es war packender Springsport, denn Lokalmatadorin Melissa Frischknecht wollte die von Steiger vorgelegte Zeit angreifen, doch sie erwischte eine Wendung zu eng und die Stange fiel. Steiger war der einzige, der sowohl den Norrnalparcours wie auch den Stechparcours fehlerfrei absolvieren konnte. Und das obwohl er erst gerade aus den Ferien zurückkehrte – an diesem Sonntag, 13. August, 12:15 Uhr war sein Flieger in Zürich gelandet. Die Kantonsmeisterschaft begann um 15:00 Uhr. „Ich habe einfach die tollsten Leute in meinem Umfeld.“, meint der Boniswiler und bedankt sich bei seinen Helfern, die das alles möglich gemacht hatten.

Thomas Müller gewinnt Bünztal-Seetal-Cup

Am Freitagabend wurde der zweite Teil des Bünztal-Seetal-Cup ausgetragen, nachdem der erste Teil an der Springkonkurrenz Wohlen stattgefunden hatte. Unter widrigen Bedingungen starteten 37 wetterfeste Reiter. Gewinnen konnte die Einzelwertung Thomas Müller mit seinem erst fünfjährigen Wallach Karat CH. Die Equipenwertung wurde von den Reitern der Schweizerischen Schwadron 1972 gewonnen, vor der heimischen Equipe des RV Hallwil.

Mit der Sonne kam das Publikum

Die Regengüsse am Freitag und Samstagmorgen ersparten dem Reitverein Hallwil zwar das Wässern des Bodens, hielt aber auch zahlreiche Reiter und Besucher fern. Mit dem von Anfang an tollen Wetter am Sonntag füllte sich dann aber die Festwirtschaft sehr schnell und wurde so zu einer eindrücklichen Kulisse für die Kantonsmeisterschaft 2017.

Tina Haller