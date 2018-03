36 Schülerinnen und Schüler absolvierten den mCheck 2018 an der Musikschule Schenkenbergertal. Ihnen wurde anlässlich der abschliessenden Feier am Samstag, 24. März in der Turnhalle Thalheim, das verdiente Zertifikat überreicht.

Musikalisch Beiträge von Pflicht- und Selbstwahlstücken, vorgetragen von mCheck-Absolventen, umrahmten die Feier.

Roland Frauchiger-Weber, Gemeindeammann der Gastgebergemeinde beglückwünschte die jungen Musikerinnen und Musiker zum erreichten Ziel.

Die Musikschule Schenkenbergertal gratuliert allen Schülerinnen und Schüler herzlich zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Stufentest und wünscht weiterhin viel Freude an der Musik.

Die Anmeldefrist für den Instrumentalunterricht für das Schuljahr 2018/19 läuft noch bis 06. April 2018. Alle Unterlagen und Informationen sind online verfügbar: www.ms-schenkenbergertal.ch.

Musikschule Schenkenbergertal