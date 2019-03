66 Aargauer Jungschwinger an den J&S Prüfungen



In Aristau absolvierten 66 Jungschwinger am Samstag den 2. März ihre J&S Prüfungen.

Die Experten Thomas Notter, und Christan Büchi starteten um 09.00 Uhr. In 15 Min. Takt. wurden die Jungschwinger auf allen vier Stufen geprüft.

Herzliche Gratulation den Jungschwingern zu den bestanden Prüfungen!

Fotos: Roger Schenk