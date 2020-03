Erfolgreiche Ballettexamen im Dance Studio Olten - Absage Centenary-Aufführungen

Der letzte Anlass vor der Coronavirus bedingten Schliessung des Dance Studio Olten war die feierliche Übergabe der Zertifikate und Medaillen an die glücklichen Ballerinen. Alle 24 Examenskandidatinnen haben die Prüfungen der Royal Academy of Dance® erfolgreich mit guten und sehr guten Resultaten bestanden. Eine Expertin der RAD® nahm die Prüfungen letzten Dezember im Dance Studio Olten ab. Die wunderbaren Resultate spornen die Ballerinen an sich ihrer zeitaufwändigen Passion weiterhin leidenschaftlich und engagiert zu widmen, im Moment leider nur online als "Homedancing".

Centenary Aufführungen abgesagt:

Leider musste die Ballettlehrerin des Dance Studio Olten - Rosmarie Grünig - auch die vier Aufführungen zur Feier des 100 Jahr Jubiläums der Royal Academy of Dance® absagen. Die Centenary-Aufführungen der Ballettabteilung hätten am Samstag, 21. März 2020 stattfinden sollen.

