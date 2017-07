Energie-Erlebnistag im Ökozentrum Langenbruck - Ferienpass 2017

Der aktionsreiche Energieerlebnistag der 2000-Watt-Region Solothurn, zusammen mit den Energiestädten Solothurn und Zuchwil begeisterte dieses Jahr erneut wieder Ferienpass-Kinder. Auch für diejenigen die zum zweiten oder dritten Mal dabei waren, gab es neue Experimente zu erforschen. Dieses Jahr kam Seilziehen gegen die Sonne dazu – Muskelkraft gegen Sonnenkraft – der Wettkampf wurde von der Sonne gewonnen! Im Ökozentrum konnte wieder nach Herzenslust geforscht, experimentiert und Strom produziert werden. Was „frisst“ wie viel Energie - konnte am Geräte-Parcours direkt gemessen werden. Wie viel Muskelkraft ist nötigt, um mit dem Tretvelo einen Bananenshake mit Orangensaft zu mixen? Diese Frage konnte vor Ort selber beantwortetet werden - das Resultat schmeckte anschliessend gleich doppelt so gut! Schlusshighlight waren wieder die rauschenden Fahrten mit dem Solarbob. Auch der Unterbruch der Fahrten infolge Regen, konnte der guten Stimmung nichts anhaben.