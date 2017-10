Viele staunten und freuten sich am Samstag, am 21. Oktober. Der sonst völlig blumenfreie, öde, graue und asphaltschwarze Amthausplatz trug plötzlich Farbe. Ein Riesenhaufen von farbigem Herbstlaub auf dem (grauen) Gitter des stillgelegten Wasserspiels. Und oben auf dem Haufen steckt ein kleines Bäumchen, dessen herbstgoldene Blätter in der Sonne leuchteten. Ein Geschenk des städtischen Werkhofs an all die vielen Leute, welche es schade finden, dass der Westzugang zur Altstadt nicht auch so schön blumengeschmückt ist wie der Ostzugang (Baseltor)? Wohl kaum - eher ein Scherz. Aber er kam beim Publikum grossenteils sehr gut an.