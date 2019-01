In der Fraktion der CVP Wettingen gibt es einige Wechsel zu vermelden. Nach siebenjähriger Tätigkeit als Einwohnerrat, davon drei Jahre als Fraktionspräsident, ist Jürg Rüfenacht Ende 2018 zurückgetreten. Seine stets sachliche und vorausschauende Art wurde von der ganzen CVP-Fraktion, aber auch von anderen Parteien sehr geschätzt. Wir danken Jürg Rüfenacht für seinen grossen Einsatz zu Gunsten der CVP Wettingen. Ebenfalls zurückgetreten ist Reto Huber. Er war acht Jahre Mitglied des Einwohnerrates und davon während zwei Jahren in der Finanzkommission tätig. In den letzten vier Jahren hat er jeweils den Fraktionsbericht verfasst. Auch Reto Huber danken wir für sein grosses Engagement.

Neu werden Simon Bürgler und Marija Hess die CVP im Einwohnerrat vertreten. Wir wünschen den beiden einen guten Start und viel Erfüllung in ihrem neuen Amt. Die Funktion des Fraktionspräsidenten bekleidet ab diesem Jahr Christian Wassmer. Als langjähriges Mitglied des Einwohnerrates und ehemaliger FIKO-Präsident kennt er den Ratsbetrieb bestens.

Markus Zoller

Vorstand CVP Wettingen