Am 9. Oktober 1989 demonstrierten in Leipzig rund 70‘000 Menschen friedlich gegen den DDR-Unrechtsstaat. Trotz einer erdrückenden Mobilisierung von Polizei, Kampfgruppen und Staatssicherheit blieb die Demonstration friedlich. Dieser Tag wird deshalb häufig als der eigentliche Beginn der Wende in Ostdeutschland gesehen.

Aus diesem Anlass zeigt die Stiftung im Rahmen Ihres Förderbereichs «Kooperation und Konfliktbearbeitung» Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm «Das Wunder von Leipzig». Burkhard Behr ist seit April 2019 Geschäftsführer der Stiftung 3FO in Olten. Er hat vor 30 Jahren an den Demonstrationen in Leipzig teilgenommen und die Wendezeit in der DDR aktiv miterlebt. Im Gespräch mit Thomas Brändli berichtet Burkhard Behr von seinen Erlebnissen, gibt zeit-historische Einschätzungen und beantwortet Fragen aus dem Publikum.

Gerne laden wir Sie zu diesem Event mit anschl. Apéro ein. Dieser findet morgen Mittwoch, 9. Oktober 2019 von 18:00h bis ca. 20:00h in den CoWorking-Räumlichkeiten der ebenfalls zur Stiftung 3FO gehörenden JuraLAB an der Belchenstrasse 7 in Olten (5 min vom Bahnhof) statt. Weitere Infos zum Anlass finden Sie hier.

Stiftung 3FO, Belchenstrasse 7, 4600 Olten, www.3fo.ch

https://www.juralab.ch/events/wendepunkt-leipzig-9-oktober-1989-schlusselmoment-der-friedlichen-revolution-aus-sicht-eines-zeitzeugen